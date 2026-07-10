Tiffany finaliza 12 entre mil 250 en el Mundial de Golf Junior

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La guatemalteca, Tiffany Moon, demostró su mejor golf en el Uswing Mojing Junior World Golf Championship, en el cual, finalizó en el puesto 12, luego de tres días de ardua competencia, en el complejo Torrey Pines, en San Diego, California, EE. UU.

El Mundial de Golf Junior, es el evento más grande de este deporte que se organiza a nivel juvenil. A el acudieron mil 250 jugadores, de 54 países, quienes fueron distribuidos en Torrey Pines, Country Club of Rancho Bernardo, El Camino Country Club, The Golf Club of California at Fallbrook, Mission Bay Golf Course & Practice Center, Singing Hills - Oak Glen, y The Heights Golf Club.

Ahí, se dieron cita 12 chapines: Matías Calderón, y Mateo Asturias, Tiffany Moon, y Daniela Hernández (15 a 18 años); Cristian Castillo, Eduardo Rodas, y Julián Penagos (13 a 14 años), Julián Klose, y Michaels Rogers (11 a 12 años), Anika Arenas (11 a 12 años), Juan Ignacio Fuentes, y Adrián Arriola (9 a 10 años).

Julián Penagos, fue el mejor jugador en la división de caballeros, al ubicarse en el puesto 52, en la categoría de 13 a 14 años. (Foto: Asogolf)

Entre ellos, fue Moon, la jugadora que mejor quedó ubicada en las tablas finales de clasificación, luego de tres días de competencia. Tiffany, finalizó en el puesto 12 de su división, al lograr un score de 216, para par. Hernández, quien compitió en la misma categoría, se ubicó en el lugar 104, con +19.

En 15 a 18 años, Mateo Asturias fue 79, con +13, y Matías Calderón, se ubicó 116, con +17. Julián Penagos, fue el que mejor se ubicó en Caballeros, al finalizar en el puesto 52 (+10), en la división de 13 a 14 años. Ahí, José Eduardo Rodas, y Cristian Castillo, finalizaron 56 y 87, con +11 y +17, respectivamente.

Michael Rogers, y Julián Klose, fueron 77 (+22), y 101 (+31), en 11 a 12 años. En esa misma división, Anika Arenas, se ubicó 83, con +51. La clasificación la cerró la categoría de 9 a 10 años, en la cual, Juan Fuentes, se ubicó 102, con un +50, y Adriana Arriola, se situó 75, con un +65.