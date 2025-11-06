Presentarán denuncia penal por incumplimiento en construcción del puente El Túnico

-

El Ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, anunció medidas drásticas ante el prolongado atraso en la construcción del puente El Túnico.

Miguel Ángel Díaz, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), confirmó que accionarán en contra de la empresa encargada de la construcción del puente El Túnico, ubicado en El Estor, Izabal.

Las declaraciones del funcionario fueron vertidas al concluir una citación en el Congreso, durante la cual, diputados cuestionaron la falta de avances del proyecto.

Díaz comentó que el contrato con la empresa vencerá el próximo 9 de diciembre y después de esa fecha, se procederá a ejecutar las fianzas y presentar la denuncia penal correspondiente. "Esto no puede quedar en el olvido", expresó.

Tras ocho años de promesas, y a pesar de que gobiernos anteriores como el de Alejandro Giammattei afirmaron su finalización, la obra valorada en Q17 millones sigue inconclusa. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

El funcionario detalló que el proyecto inició hace ocho años y que aún no ha sido concluido. Añadió que el Ministerio seguirá los procedimientos legales para rescindir el contrato y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según Díaz, la obra tiene un valor aproximado de Q17 millones, cifra que incluye la ampliación del 20% previamente autorizada.

(Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Sobre el proceso posterior al vencimiento del contrato, el ministro explicó que se convocará a un nuevo evento de licitación. "Lastimosamente, eso tomará tiempo, entre 10 y 12 meses", indicó respecto a los tiempos en ley.

Autoridades advirtieron que la reactivación del proyecto mediante una nueva licitación podría tardar hasta 12 meses. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

El 8 de mayo de este año, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) reanudó los trabajos de dicho puente, con el objetivo de fortalecer su capacidad estructural y su resistencia frente a lluvias e inundaciones.

Proyecto del Puente El Túnico lleva 8 años sin finalizarse. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

“Lastimosamente eso tomará tiempo... entre 10 y 12 meses en proceso de la reactivación de la obra” Miguel Díaz Bobadilla Ministro de Comunicaciones

Además, indicaron que el contrato había sido ampliado un 20%, sin que hasta el momento se observaran avances en la obra. También destacaron que dicho puente forma parte de varios proyectos viales pendientes de finalización en distintas regiones del país.

Situación del puente

La estructura ha sufrido daños por las condiciones climáticas y el aumento del caudal del río.

El 30 de julio de 2022, las lluvias provocaron el desborde del río Túnico, lo que dejó incomunicadas a varias comunidades. Además, en 2020, se instaló un puente tipo bailey financiado por una empresa contratista, pero fue destruido por las tormentas Eta y Iota.

El ministro Díaz confirmó que procederán con la ejecución de fianzas y una denuncia penal por incumplimiento de contrato en la construcción del puente. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Vecinos del área señalaron que la estructura ya presentaba deterioro antes de los fenómenos naturales debido al tránsito de maquinaria pesada de una empresa minera. Desde entonces, los pobladores y autoridades locales han gestionado de forma independiente reparaciones temporales para mantener la conexión vial en la zona.

Un puente que no existe

De acuerdo con registros oficiales, durante el gobierno de Alejandro Giammattei se informó que el Puente El Túnico estaba concluido. Sin embargo, varios años después de su gobierno, los habitantes del área continúan utilizando una estructura provisional.

Para el 31 de agosto de 2022, Giammattei afirmó que se habían finalizado seis kilómetros de carretera entre Río Dulce y El Estor, e indicó que el puente sobre el río Túnico también estaba terminado.

Registros periodísticos indican que en la administración de Otto Pérez Molina también se prometió la finalización del proyecto, pero el puente permanece inconcluso casi una década.