Elecciones en TSE: exigen agilizar integrar comisión para elección de magistrados

El diputado José Chic, de la bancada Vos, solicitó al Congreso de la República agilizar la conformación de la Comisión de Postulación encargada de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado José Chic, de la bancada Vos, presentó este 5 de noviembre una carta dirigida al Congreso de la República con el fin de solicitar la instalación de la comisión encargada de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Chic señaló que la actual situación del TSE requiere que el proceso de selección se realice sin demoras, pues cuatro de los magistrados titulares se encuentran fuera de funciones por una orden judicial.

Ante la ausencia de cuatro magistrados titulares se enfatizó la urgencia de iniciar el proceso selección magistrados TSE. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Además, destacó que la elección de los representantes de los abogados ante la comisión de postulación debe garantizar la participación de personas con integridad y compromiso con el proceso democrático.

El diputado explicó que la comisión está conformada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, otro rector de esas instituciones y un delegado de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

De acuerdo con Chic, el Congreso debe aprobar y publicar el acuerdo para la conformación de esta comisión antes del 20 de noviembre.

Asimismo, agregó que la Asamblea del Colegio de Abogados debería ser convocada a más tardar en diciembre, con el propósito de realizar la elección de su representante a inicios de enero, para que la comisión inicie sus labores en febrero de 2026.

El legislador citó los artículos 136 y 139 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regulan la convocatoria y conformación de las comisiones de postulación.

Además, subrayó que este proceso abre las elecciones de segundo grado previstas para 2026, y solicitó a la Junta Directiva del Congreso incluir el tema en las próximas sesiones plenarias para evitar retrasos en la integración de la comisión que seleccionará a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral.

Magistrados suspendidos

En la actualidad, Blanca Alfaro, la única magistrada que no está suspendida, es la presidenta en funciones. En enero de este año debió entregar el cargo a otro magistrado, pero este se encuentra suspendido.

El conflicto inició cuando la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público inició una persecución penal en contra de cuatro de los cinco magistrados del TSE vinculados con el Caso Semilla y por supuestas anomalías en la compra y funcionamiento del sistema informático usado durante las Elecciones de 2023.

Al inicio, un juzgado los señaló por un delito, pero les concendió una fianza de Q100 mil, mientras podían continuar con sus labores. Luego, una Sala de Apelaciones resoluvió una acción interpuesta por el MP en contra del juzgado y aumentó la fianza a Q700 mil y les prohibió acercarse al TSE y esto repercutió en que no podrían ejercer su función como magistrados.

Pese a que apelaron en la CC, esta confirmó el fallo de la Sala de Apelaciones y con ello quedaron suspendidos los magistrados: Mynor Franco, Ranulfo Rafael Rojas, Irma Palencia y Gabriel Aguilera.