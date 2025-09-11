Denuncia permite aprehensión de dos presuntos asaltabuses

Una de las víctimas colaboró para reconocer y localizar a los asaltantes.
TE PUEDE INTERESAR: Despiden a padre e hijas que fallecieron en accidente en Izabal
Una víctima de asalto fue clave para que autoridades capturaran a dos presuntos delincuentes que habrían participado en un robo a los pasajeros de un autobús extraurbano.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió en el kilómetro 38 de la ruta CA-9 Sur y los sospechosos fueron identificados como Freddy "N", de 20 años, y Selvin "N", de 26. Este último con dos antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y violencia contra la mujer.
Ambos sujetos fueron denunciados por una de las personas afectadas, quien los reconoció plenamente y aportó información clave para su localización.
Durante la captura, la Policía les incautó el teléfono celular que pertenecía a la persona afectada, de modo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Fuerzas de seguridad reiteran el llamado a la población a denunciar al 110 de la PNC cualquier hecho delictivo que atente contra la seguridad ciudadana