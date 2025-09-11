Denuncia permite aprehensión de dos presuntos asaltabuses

Una víctima de asalto fue clave para que autoridades capturaran a dos presuntos delincuentes que habrían participado en un robo a los pasajeros de un autobús extraurbano.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió en el kilómetro 38 de la ruta CA-9 Sur y los sospechosos fueron identificados como Freddy "N", de 20 años, y Selvin "N", de 26. Este último con dos antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y violencia contra la mujer.

La PNC indica que la captura se efectuó después de que un bus fuera tomado por asalto. (Foto: PNC)

Ambos sujetos fueron denunciados por una de las personas afectadas, quien los reconoció plenamente y aportó información clave para su localización.

Durante la captura, la Policía les incautó el teléfono celular que pertenecía a la persona afectada, de modo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Los detenidos fueron trasladados al Juzgado correspondiente tras ser denunciados por una víctima de asalto. (Foto: PNC)