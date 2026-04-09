Elección USAC: presentan denuncia contra el CSU por reelección de Mazariegos

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La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, presentó ante al MP una denuncia por los delitos supuestamente cometidos en el proceso de elección del rector de la USAC.

Una denuncia penal por la comisión de posibles delitos en el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), fue presentada en el Ministerio Público (MP).

Esta acción la presentó la diputada Sonia Gutiérrez, electa por el partido Winaq, en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) y el rector reelecto Walter Mazariegos.

Entre los delitos que posiblemente podrían haberse cometido, sobresalen usurpación de funciones, abuso de autoridad, asociación ilícita y desobediencia.

Antecedentes

Es de recordar que, durante el proceso de elección, el CSU en dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, celebradas el 25 de marzo y 6 de abril, respectivamente, únicamente decidieron acreditar a 15 cuerpos electorales integrados por 5 electores.

Con esto se dejó fuera a 19 cuerpos electorales que suman 95 electores, de los cuales, la mayoría, estuvieron presentes en las afueras de un hotel de la Antigua Guatemala, en donde se realizó la elección, reclamando su participación en la votación final.

Además, de los 73 electores presentes acreditados para votar, un total de 21 decidieron romper quórum y salir de las instalaciones del hotel en rechazo a la serie de inconformidades realizadas durante el proceso de elección de rector.

Elección controversial

Sin embargo, pese a que inicialmente existía el quórum requerido, según las normas electorales vigentes de la USAC, con 52 electores presentes se llevo a cabo dicha elección, en la que Mazariegos fue reelecto por cuatro años más.

La reelección de Mazariegos se dio con el voto favorable de 52 electores presentes, pues los dos restantes votaron nulo, por lo que, pese a las manifestaciones de rechazo, a través de un comunicado oficial de la USAC se informó que la elección de rector había sido ganada por Mazariegos.

Inspección del MP

Por otra parte, la mañana de este jueves 9 de abril, personal del Ministerio Público (MP), entre el que resalta el jefe de la fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez, ingresaron a la USAC para llevar a cabo una inspección.

En su interior, Sánchez se hizo acompañar de periodistas y un grupo de expertos del MP.

Es de resaltar que el pasado martes 7 de abril la USAC fue abierta a la fuerza, luego de que un grupo de personas que, se cree eran afines a Mazariegos, mantenían cerradas las instalaciones del campus central con el argumento de manifestar por el alza al transporte.