MP recibe denuncias por boletos falsos para partido de la Selección Nacional

Aficionados vinieron a Guatemala desde otros países a ver el partido, pero no contaban con qué sus entradas eran falsas.

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Metropolitano y el Fiscal Regional Metropolitano, instaló este jueves 4 de septiembre un stand para la recepción de denuncias en el Estadio Cementos Progreso.

Dichas fiscalías del Ministerio Público (MP) junto con autoridades salvadoreñas han indicado que el objetivo de esto es recibir denuncias de cualquier incidente que pueda suscitarse durante el evento deportivo.

Una de las fiscales mencionó que se han recibido una importante cantidad de denuncias, las cuales son con respecto a boletos falsos que se les ha vendido a algunos aficionados por parte de revendedores.

Salvadoreños estafados

Según confirman algunos denunciantes por medio de videos que se han hecho virales en las redes sociales, compraron entradas con valor de hasta Q2 mil, las cuales no eran válidas.

Aficionados salvadoreños llegaron al estadio a ver los suyos jugar de visita ante los chapines. Unos de ellos residentes en Texas, Estados Unidos y otros en el vecino país de El Salvador dicen sentirse defraudados.

Esto debido a que compraron sus entradas en línea para este partido, pero en realidad les vendieron boletos para el partido del próximo lunes de El Salvador ante Surinam, en el estadio Cuscatlán, según afirmaron estas personas.