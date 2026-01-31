Denuncian contaminación por derrame de petróleo en Alta Verapaz

Una denuncia de contaminación llegó al MARN debido a un derrame de petróleo en el río San Roman, a la altura de Alta Verapaz.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio a conocer que se verificó la existencia de contaminación por petróleo en el río San Román, en Chisec, Alta Verapaz.
En un comunicado de prensa, las autoridades de dicha cartera informaron que recibieron una denuncia el pasado 29 de febrero y se inspeccionó el área.
En el lugar, se verificó "la existencia de contaminación con petróleo" y se determinó que las aguas, suelo, fauna y flora del área, fueron afectadas.
"Durante la inspección se observó a personal no identificado limpiando algunas áreas afectadas, que se retiró con la llegada del personal del Ministerio", reportó la institución.
También se indicó que se presentó una denuncia por contaminación ante el Ministerio Público y que habrá control y seguimiento del caso.