María Marta Castañeda deberá permanecer aislada el Mariscal Zavala, según el SP

Pese a que la jueza Cruz ordenó retirar a María Marta Castañeda, pareja de El Lobo, del área de aislamiento en la cárcel Mariscal Zavala, el Sistema Penitenciario afirma que permanecerá en el lugar.
Con el argumento de evitar un posible atentado, el Sistema Penitenciario (SP) resolvió que María Marta Castañeda permanezca en el área de aislamiento de la cárcel de Mariscal Zavala.
Castañeda es pareja de El Lobo, máximo cabecilla de la pandilla Barrio 18, y fue capturada en agosto de 2025 en Antigua Guatemala, acusada de asesinato y asociación ilícita.
Pese a que la sindicada estaba en el área de mujeres, el pasado 19 de enero, el grupo élite del SP ingresó para trasladarla a un área aislada. Se tiene conocimiento de que tanto la policía como el Ejército, resguardan a Castañeda.
Según la jueza Abelina Cruz, de Mayor Riesgo, la acusada debe permanecer en instalaciones correspondientes a su género, ya que se tiene conocimiento de que el área de aislamiento está en el sector de hombres.
Al respecto, el SP afirmó que el lugar asignado a Castañeda es idónea "para la seguridad y sobre todo para salvaguardar su vida e integridad física", con servicios básicos aptos.
Además, las autoridades estiman que el traslado alteraría a la población denominada "paisas", debido a su posible vinculación con el Barrio 18.