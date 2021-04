Largas colas en migración para tramitar pasaportes

Usuarios del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportaron una larga fila de personas para realizar trámites que van desde pasaporte, hasta pagos por residencias.

Ezequiel Humberto Simón, residente de Tecpán, Chimaltenango, aseguró que viajó hasta Petén, porque le urge tramitar su pasaporte y en las oficinas centrales de la ciudad de Guatemala la espera es muy grande.

"Salimos en la madrugada del martes y llegamos aquí ayer (miércoles), para realizar los trámites de pasaporte, porque lastimosamente en Guatemala y en otros lugares hay que sacar cita, pero como van muy atrasados, nos dijeron que en Petén estaba más despejado, pero no ha sido así", dijo Simón en una entrevista con Telenocias Petén.

Pese a la travesía, el tecpaneco no logró tramitar su pasaporte el miércoles, por lo que este jueves tuvo que regresar a realizar una larga cola para obtener el documento.

"No entendemos por qué no nos pueden entender. No nos queda de otra porque nos interesa el documento y por eso podemos perder una gran oportunidad. Pensamos que tal vez hoy sí podamos pasar y si no, nos tocará quedarnos otro día, pero tenemos que regresar con nuestro pasaporte", dijo.

Mientras que la directora del diario El Digital denunció que desde las 7:30 horas realizaba una larga cola para pagar la cuota anual de residencia, pero hasta el medio día no había logrado pasar.

Alejandra Mena, portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) explicó que ha habido una alta demanda de pasaportes luego del descanso de la Semana Santa, por lo que se están evaluando los mecanismos para agilizar los trámites.

Recordó que el edificio de Migración estuvo cerrado por las gestiones de desinfección que se realizaron luego de que se registraron dos casos, pero indicó que se garantizará el documento internacional de viaje a la población, así como la agilización de los servicios migratorios que se prestan en las oficinas centrales.