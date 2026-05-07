De Petén a Izabal: El mapa de los cocodrilos y cómo evitar incidentes graves

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Ante el aumento de avistamientos de cocodrilos en Guatemala, el Conap emitió recomendaciones clave para una convivencia segura en Petén e Izabal. Es vital no alimentar a especies, evitar nadar en zonas de riesgo y mantener la calma para prevenir ataques

En Guatemala, la convivencia con cocodrilos es una realidad en regiones como Petén e Izabal, donde habitan dos especies principales: el Crocodylus moreletii y el Crocodylus acutus.

Ambas especies se encuentran en ríos, lagos y manglares, siendo el cocodrilo de pantano más común en agua dulce, mientras que el cocodrilo americano también puede habitar zonas costeras y salobres.

Especialistas refieren que se debe tomar todas las precauciones al estar cerca de esta especie y debe evitarse a toda costa molestarlas.

Los cocodrilos pueden estar sumergidos y pasar desapercibidos. (Foto: Conap)

Ante la presencia de estos reptiles, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y fomentar una convivencia segura.

Uno de los principales consejos es mantener la calma y la distancia al observar un cocodrilo, ya que reaccionar de forma brusca puede generar que el animal se sienta amenazado.

Los lugares de riesgo como zona de anidación y tránsito de cocodrilos deben ser evitadas por la presencia humana. (Foto: Conap)

Se recomienda no alimentarlos, pues esta práctica altera su comportamiento natural y los acerca a las personas, incrementando el riesgo.

Otra medida fundamental es evitar ingresar a cuerpos de agua donde hay presencia de estos reptiles, ya que nadar o acercarse puede desencadenar situaciones peligrosas; tampoco se debe chapotear o generar movimientos que llamen su atención.

El personal del CONAP supervisa los cocodrilos en su entorno natural. (Foto: Conap)

En áreas como el lago Petén Itzá y el lago de Izabal, se recomienda especial vigilancia, sobre todo con niños, evitando zonas con abundante vegetación donde los cocodrilos suelen ocultarse.

También es importante no molestar, herir o intentar capturar a estos animales, incluyendo a las crías, ya que la madre puede reaccionar de forma defensiva; las autoridades recuerdan acatar señalizaciones y señales de advertecia.

Se recomienda reportar al Conap cualquier avistamiento cercano a comunidades al teléfono 1547. (Foto: Conap)

Históricamente, el cocodrilo de pantano fue ampliamente distribuido en cuerpos de agua como el río Usumacinta y la laguna Yaxhá. Sin embargo, la pérdida de hábitat ha reducido su presencia, lo que hace fundamental su conservación, detalla el Conap en su portal web.

La institución recuerda que los humanos son visitantes en estos ecosistemas, por lo que se debe respetar el espacio de los cocodrilos y seguir las recomendaciones para no solo evitar accidentes, como ataques, sino también proteger a especies que han habitado estos territorios durante miles de años.

Según estudios del Conap, se han avistado poblaciones de cocodrilos en varios cuerpos de agua de Petén, entre ellos el río Sacluc, el río San Pedro, el río Usumacinta, el río Petexbatún, el río La Pasión, la laguneta El Perú, el lago Petén Itzá, la laguna Sacnab, la laguna Yaxhá y la laguna Petexbatún.