Leslie, la mujer que fue hallada sin vida dentro de una habitación

El cuerpo de la mujer ya estaba en estado de descomposición.
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Leslie Karina Rodríguez Rivera, de 36 años, fue localizada sin vida en el interior de una habitación ubicada en la zona 1 de Quetzaltenango.
Testigos afirman que era originaria de San Juan Ostuncalco.
Según información de las autoridades, el cuerpo de Leslie fue hallado sobre una cama y en avanzado estado de descomposición.
La vivienda involucrada funciona como un comedor, donde se cree que Rodríguez alquilaba una habitación.
Las investigación del caso ya iniciaron, mientras que la víctima fue trasladada al Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas de muerte.