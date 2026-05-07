Bailar por 8 horas con trajes de lujo: La pasión de la Dinastía Tzalam

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La Dinastía de los Tzalam celebra tres décadas de fe al Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad Colonial. Este convite guatemalteco destaca por sus lujosos trajes de Q20 mil, que fusionan la cultura maya con la modernidad galáctica, acompañados por ritmos de marimba y una devoción inquebrantable

Año con año, la Dinastía de los Tzalam ensaya sus bailes para presentarse en honor al Sagrado Corazón de Jesús, patrono del mercado municipal de la Ciudad Colonial.

El convite representa la oportunidad para que sus miembros expresen su gratitud y alegría por un año más de vida, labor diaria y felicidad.

Aparte de destacar por su devoción, los Tzalam sobresalen por su compromiso con la cultura y las tradiciones de su municipio.

Los disfraces se mandan a elaborar en Santa Cruz del Quiché. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Todo comenzó hace tres décadas, cuando Sebastián Lucas, Gregorio Alvarado y otros amigos decidieron formar un grupo de baile para celebrar al Sagrado Corazón.

Con el tiempo incorporaron a más integrantes, consolidaron sus puestas en escena y comenzaron a recibir las invitaciones que los llevaron más allá de la Ciudad Colonial.

Los números son ensayados con suficiente antelación. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

El público de San Juan Sacatepéquez y el barrio Lo de Fuentes (Mixco), entre otros escenarios, ha sido testigo del entusiasmo y el dinamismo que muestran en cada presentación.

Preparativos

Con los años, los disfraces pasaron de la relativa sencillez del traje cosido a mano a diseños solicitados por encargo a artesanos de Santa Cruz del Quiché.

Los atuendos, que evocan a guerreros procedentes de las galaxias, combinados con figuras inspiradas en la tradición maya o bien personajes del cine y la televisión, pueden costar hasta Q20 mil.

En años anteriores ofrecieron pintorescas presentaciones. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Vestirlos demanda amplia resistencia física por parte del portador, quien llega a usarlo por más de ocho horas mientras interpreta sus bailes en calles de la localidad.

El repertorio es interpretado por conjuntos marimbísticos seleccionados según el gusto del grupo y, en años anteriores, fue acompañado por reconocidas agrupaciones como Los Internacionales Conejos.

De ahí que el requisito principal para unirse al convite es saber bailar diferentes ritmos, ya que la danza es el corazón de la celebración y recibe la aprobación de los espectadores a través de los aplausos.

Modernidad

El antropólogo Carlos René García Escobar señaló que los convites anunciaban la próxima celebración de las celebraciones patronales de las comunidades.

Marimbas orquestas son las encargadas de acompañar en cada presentación. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

También advirtió que en años recientes se dio paso a expresiones populares que reflejaban la influencia de los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos.

"Debido a estas influencias, los convites se convierten en manifestaciones festivas y graciosas a la orden de la modernidad contemporánea que se transmite por las nuevas tecnologías", apuntó.

Así se cumple con las nuevas necesidades de expresión artístico-popular de acuerdo con las llamadas "nuevas dinámicas sociales", provocadas por el aumento masivo de la población.