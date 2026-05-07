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Complicaciones en el tránsito en la calzada San Juan por retén de la PNC

  • Por Reychel Méndez
07 de mayo de 2026, 09:15
Un conductor compartió que a inmediaciones de la calzada San Juan se encuentra un retén en la hora pico de la mañana. (Foto: Captura de video/Erik Espino)

Un conductor compartió que a inmediaciones de la calzada San Juan se encuentra un retén en la hora pico de la mañana. (Foto: Captura de video/Erik Espino)

Un operativo de la Policía Nacional Civil afecta la movilidad en la calzada San Juan.

OTRAS NOTICIAS: Camión vuelca y obstruye el paso en zona 16

Durante las primeras horas de este jueves 7 de mayo se reportó un operativo de la Policía Nacional Civil en la 12 avenida y Calzada San Juan de la zona 7 capitalina.

Dicho operativo ha afectado la movilidad vehicular, ya que uno de los carriles se utilizó para la inspección por parte de los agentes.

La PMT de Mixco informó que la circulación se ve afectada especialmente en dirección hacia el Oriente.

Las autoridades de tránsito recomiendan tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

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