Capturan a guatemaltecos deportados por delitos de agresión contra la mujer

Autoridades guatemaltecas confirmaron la captura de dos deportados provenientes de Texas, Estados Unidos, identificados como Albert "N" y César "N". Ambos deportados capturados enfrentaban múltiples órdenes de aprehensión por delitos sexuales y violencia contra la mujer en Guatemala, incluyendo violación y agresión.
Albert "N", de 33 años, y César "N", de 25, ambos deportados desde Texas, Estados Unidos, fueron capturados por las autoridades guatemaltecas por delitos sexuales.
Albert "N" enfrenta dos órdenes de aprehensión emitidas por un juzgado de Jutiapa por violencia psicológica contra la mujer en el ámbito privado, del 16 de enero de 2024, y agresión sexual con agravación de la pena, del 13 de mayo de 2024.
Asimismo, César "N" fue notificado de una orden de captura emitida por un juzgado de Petén el 31 de enero de 2025, por el delito de violación.
Las detenciones se realizaron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración en la Fuerza Aérea Guatemalteca, con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (SAFE-DEIC) de la Policía Nacional Civil.