Envían a Black Demon a Matamoros tras ser ligado a proceso por evasión

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon" e integrante de la clica "Latin Family" del Barrio 18, fue ligado a proceso penal por el delito de evasión tras ser señalado de escapar de prisión.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon", de la clica "Latin Family" del Barrio 18, fue presentado ante un juez luego de ser señalado de escapar de prisión y ser recapturado el lunes 13 de octubre en Santa Rosa.

Durante la audiencia de primera declaración, el juzgador consideró que existían suficientes elementos para continuar con el caso. Con esa decisión, Fajardo Revolorio fue ligado a proceso penal por el delito de evasión.

Fue recapturado el 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, tras fugarse del centro penitenciario Fraijanes II junto a otros 19 reos. (Foto: PNC)

Prisión preventiva

El juez ordenó prisión preventiva y dispuso su traslado al área de aislamiento del centro carcelario de Matamoros. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión tendrá tres meses para completar la investigación.

La próxima audiencia fue programada para el 13 de febrero de 2026, fecha en la que se decidirá si el caso avanza a juicio.

El delito de evasión por el que es ligado "Black Demon" se relaciona con una fuga masiva ocurrida en la Granja de Rehabilitación Pavón Fraijanes II. Fajardo Revolorio fue uno de los 20 reos que escaparon, convirtiéndose en el primero en ser recapturado en Santa Rosa.

Entre los casos que se le imputan se encuentra el asesinato de varios miembros de una familia, entre ellos, cuatro menores. (Foto: PNC)

La clica "Latin Family" a la que pertenece Fajardo es una de las facciones principales del Barrio 18. Esta estructura forma parte de "La Rueda", la cúpula de la pandilla vinculada a la extorsión en zonas de Villa Canales, Villa Nueva y Petapa, lo que justifica la participación de la fiscalía.

Black Demon estaba recluido desde 2004 con una condena de 180 años por varios delitos. (Foto: PNC)

El traslado de "Black Demon" al área de aislamiento de Matamoros subraya su perfil de alta peligrosidad. Este centro es una cárcel militar de máxima seguridad utilizada para recluir a líderes de pandillas y reos de alto perfil con el fin de evitar fugas y aislar su influencia.

Antecedentes

Su historial incluye delitos de asesinato, extorsión, promoción y estímulo de delitos, y robo agravado, por los que recibió una condena de 180 años de prisión.

Sus antecedentes incluyen posesión y distribución de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de armas, así como delitos contra la propiedad y las buenas costumbres.

Además, se le imputa el caso donde figura su participación en la masacre de una familia, donde murieron cuatro menores y su madre.