Derrame de aceite en viaducto del Obelisco interrumpe paso hacia zona 10 y 13

-

Varios percances de tránsito fueron reportados en distintos puntos de la ciudad incluyendo zona 1, 6, 13 y 15.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho áreas afectadas con derrumbes tras lluvias del pasado jueves

Al mediodía de este viernes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó varios incidentes que afectan la movilidad en la ciudad capital.

En el viaducto del Obelisco se produjo un derrame de aceite y diésel que interrumpe la circulación desde el bulevar Liberación, zona 13, hacia el bulevar Los Próceres, zona 10. Personal municipal trabaja en la limpieza del área.

Otros incidentes

En la 15 avenida y 16 calle de la zona 13, un microbús y una motocicleta colisionaron. Bomberos Municipales se presentaron para brindar asistencia a una persona que resultó herida.

Sobre la calzada José Milla y 17 avenida, zona 6, un cabezal con desperfectos mecánicos afecta el tránsito en el viaducto de Fuentes Mohr, en dirección a la calle Martí.

En el puente El Trébol se registró una colisión entre un taxi y un picop que genera retrasos para los conductores que se desplazan de la calzada Aguilar Batres hacia la avenida Bolívar. La situación se mantiene en espera debido a que los involucrados no llegan a un acuerdo sobre los daños causados.

En la 21 calle y 6ª avenida de la zona 1, frente a la Municipalidad de Guatemala, un autobús del transporte urbano presentó fallas mecánicas y fue necesario movilizar una grúa. Esto ocasiona complicaciones en la conexión vehicular hacia el occidente.

Además, en el columpio Vista Hermosa, un automóvil averiado retrasa el tránsito que conecta desde la zona 15 hacia la colonia 20 de Octubre, zona 5.

Finalmente, en la avenida Bolívar y 22 calle de la zona 1, un choque entre dos motocicletas interrumpe la circulación en el centro histórico.