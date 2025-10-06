Vehículos soterrados en derrumbe de Carretera a El Salvador (video)

Un picop y una pipa quedaron soterrados tras el derrumbe.
EN CONTEXTO: Así se realizan las labores de rescate tras derrumbe en carretera a El Salvador
El derrumbe ocurrido esta madrugada de lunes 6 de octubre ha causado toda una tragedia.
Según autoridades, una persona quedó soterrada en el lugar, por lo cual la búsqueda se ha intensificado, sin embargo, el clima y la fragilidad del suelo no han permitido avanzar mucho.
Además, dos vehículos, un picop y una pipa de pegamento no inflamable quedaron también bajo la tierra y el lodo.
El primero venía del área de Cuilapa hacia la ciudad. Los ocupantes fueron evaluados y rescatados.
Maquinaria especial
De acuerdo a uno de los socorristas, las labores continuarán por más tiempo, pues el tiempo y la maquinaría que llegó al lugar no es la adecuada.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército llevará una maquinaria con oruga, la cual es ideal para trabajar sobre el lodo. Sin embargo, la espera demorará unas dos horas, según el socorristas.
Mira aquí: