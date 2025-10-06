¡Imágenes impresionantes! Así se ve desde el aire deslave en Carretera a El Salvador

-

Covial realiza trabajos de limpieza que podrían continuar el martes 7 de octubre, según lo permita el clima.

Las imágenes, áreas, captadas por Soy502, muestran la magnitud del derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, que bloqueó los cuatro carriles en ambos sentidos durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Imágenes aéreas muestran la magnitud del derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, que bloqueó los cuatro carriles en ambos sentidos durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.



La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) inició los trabajos de limpieza con maquinaria pesada para remover el material y restablecer la circulación vehicular. La institución coordina el ingreso de más equipos al área para agilizar las labores, mientras las autoridades piden a los conductores mantenerse informados y tomar precauciones.

Persona soterrada

Autoridades de Covial informaron que una persona quedó soterrada y continúa la búsqueda en el lugar. Además, el director de la entidad, José Istupe, explicó que el deslizamiento se originó por la inestabilidad de un predio de maquinaria ubicado en la salida de una carretera privada hacia La Cuchilla.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para localizar a una persona desaparecida y en la limpieza de la zona, que mantiene cerrados los cuatro carriles en ambos sentidos.



Istupe agregó que los trabajos continuarán este martes 7 de octubre a partir de las 09:00 horas y se prevé concluir entre las 15:00 y 16:00 horas. Los equipos aplicarán anclajes para estabilizar el terreno y podrían adelantar trabajos nocturnos si las condiciones climáticas lo permiten.

Rutas alternas

Ante el cierre total de la ruta, los automovilistas utilizan vías alternas como la carretera hacia Boca del Monte, donde se registra alta carga vehicular. La PMT de Villa Canales recomienda tomar rutas como la avenida Petapa, Aguilar Batres o la Vía Alterna del Sur (VAS), además de salir con anticipación y atender las indicaciones de los agentes.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, señaló que el derrumbe incrementó el tránsito hacia sectores como Santa Catarina Pinula, Boca del Monte y la vía alterna del sur. Las autoridades mantienen monitoreo en estos puntos para regular el flujo vehicular y piden a los conductores planificar sus desplazamientos.