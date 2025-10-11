MP realiza investigaciones en área del derrumbe de carretera a El Salvador

-

Las diligencias fueron hechas para recabar indicios de posibles delitos ambientales.

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes se realizaron diligencias en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, sector Joya de Oro, municipio de Fraijanes, lugar donde se originó el derrumbe de grandes proporciones el pasado lunes 6 de octubre.

Dichos operativos se llevaron a cabo por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, según comentó el MP.

"Esto forma parte de una investigación de oficio por los derrumbes registrados durante esta semana en ese sector", indicaron las autoridades.

Fiscales y representales de ministerios e instituciones llegaron al área del derrumbe. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Hallazgos

Durante la inspección se constató la existencia de un deslizamiento de tierra en un área donde anteriormente se habían efectuado movimientos de tierra, cambio de uso de suelo y construcciones.

En el lugar se observaron tocones de árboles talados y raíces dentro del material deslizado, lo cual evidencia posibles alteraciones previas al terreno, según dijo el MP.

Entre los hallazgos en el lugar, se observaron tocones de árboles talados. (Foto: MP)

Asimismo, por medio del catastro municipal de Fraijanes, las autoridades lograron identificar los datos correspondientes a la finca donde se registró el deslizamiento.

En los operativos se contó con el apoyo técnico y logístico del Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nacional de Bosques (INAB), Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), División de Protección a la Naturaleza (Diprona), Departamento de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y de la Municipalidad de Fraijanes.