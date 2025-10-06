Derrumbe en CAES: soterrado es un guardia de una obra en construcción

-

El derrumbe dejó a una persona soterrada, quien aún no ha sido localizada.

Esta madruga de lunes 6 de septiembre, un derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador sorprendió a quienes transitaba por el lugar.

Socorristas llegaron al lugar y de inmediato comenzaron con las labores de limpieza.

Mientras se realizaban los trabajos, autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) confirmaron que una persona quedó soterrada.

Se trata de un guardia de una nueva obra que se estaba realizando en el lugar, quien aún no ha hizo localizado.

De acuerdo a los socorristas, el clima y la fragilidad del suelo no han permitido avanzar mucho con la búsqueda.

"El suelo está muy frágil, por lo que tuvimos que evacuar a un lugar seguro", afirma.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Debido a la cantidad de horas que lleva la víctima de estar desaparecida y considerando que el derrumbe ya no es de tierra sino de lodo, las probabilidades de hallarlo con vida son cada vez más escasas, asegura el socorrista.

En espera de un equipo especial

Las labores de limpieza y búsqueda también se han complicado por la maquinaria que se ha utilizado, ya que no es la adecuada.

(Foto: Wilder López/Soy502)

El cuerpo de Ingenieros del Ejército llevará una maquinaria con oruga que pueda pasar por el lodo, pero la llegada tardará unas dos horas, por lo que deberán seguir esperando.

Aún así, consideran que por la tarde, a eso de las 18:00 horas, ya podrán habilitar uno de los carriles.