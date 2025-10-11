Esto hallaron los socorristas en el derrumbe de carretera a El Salvador

-

Minutos después ocurrió un nuevo deslave y suspendieron las labores de limpieza y búsqueda.

La tarde de este sábado 11 de octubre, los socorristas que trabajan en el derrumbe de grandes proporciones que se registró en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, encontraron algunos objetos.

Esto tras las labores que continúan en el área del deslizamiento de tierra, durante el sexto día de operaciones que se realizan para despejar el sector y de la búsqueda del guardia de seguridad soterrado.

Entre los artículos hallados se encuentra una playera, un par de zapatos y un casco, los cuales fueron encontrados entre los escombros, pero aún se desconoce a quién pertenecen.

Localizan una playera, un par de zapatos y un casco en el derrumbe del kilómetro 24 de CAES.



Video: José Luis Pos / Nuestro Diario pic.twitter.com/mxpMRDwua3 — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 11, 2025

Nuevo deslave

Minutos más tarde de este hallazgo, se registró un nuevo deslave que provocó la suspensión de las labores en el área, para resguardar la seguridad de los socorristas.

Según informó Salvador Guzmán, de los Bomberos Voluntarios, "una peña se desprendió de manera repentina", por lo que se retiró el personal y las maquinarias.

Por el momento, se encuentran a la espera de las órdenes del jefe de seguridad para reanudar los trabajos correspondientes, indicó Guzmán.