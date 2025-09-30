Reportan lluvias en varias zonas y municipios cercanos a la ciudad

-

En las primeras horas de la tarde la lluvia se hace presente en distintos sectores del área metropolitana.

EN CONTEXTO: Onda del este genera lluvias y actividad eléctrica este martes

La lluvia se hace presente de nuevo la tarde de este martes 30 de septiembre en gran parte del territorio nacional.

A través de redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva ya reporta la presencia de lluvia en vías principales de este municipio al sur de la ciudad.

Varias zonas de la capital también reportan lluvia, de momento sin mayores incidentes.

#LluviaGT en distintos puntos de Villa Nueva maneje con precaución #PMTVillaNueva supervisa el lsector. pic.twitter.com/Dye4DgRkvR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 30, 2025

Las autoridades se mantienen en alerta para evitar situaciones como las ocurridas el lunes 29 de septiembre en Carretera a El Salvador donde algunos motoristas fueron arrastrados por la correntada.

Otro video muestra uno de los motoristas arrastrados por la fuerte correntada en carretera a El Salvador entre los km 8 al 10.



Algunas personas trataron de ayudarlo pero por lo liso del traje fue imposible detenerlo. pic.twitter.com/TV30yfphxT — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 30, 2025

También aconsejan a los conductores desplazarse con precaución, mantener una distancia considerable con los otros vehículos par evitar percances.

Se espera que el clima se mantenga nuboso y lluvioso el resto del día.