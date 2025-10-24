Derrumbe de grandes proporciones bloquea ruta en Tecpán (videos)

Brigadas de Provial brindan seguridad vial por derrumbe sobre km 82 de ruta Interamericana CA-1 Occidente (Tecpán, Chimaltenango). Obstruye los carriles a Oriente, paso vehicular en un reversible.



