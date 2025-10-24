Derrumbe de grandes proporciones bloquea ruta en Tecpán (videos)

El tránsito se ve afectado en el sector debido a la obstrucción de una de las vías.
Un derrumbe de grandes proporciones se registró la tarde de este viernes en el kilómetro 82 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.
Dicho deslizamiento de tierra obstaculiza la vía con dirección hacia la ciudad capital, por lo que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que se ha habilitado un carril reversible.
Por lo tanto, el tránsito está siendo afectado debido a esta emergencia, las autoridades han solicitado a los conductores que transitan en el sector, que manejen con precaución para evitar accidentes.
Videos
En las imágenes compartidas se observan ambos carriles de la vía mencionada, obstaculizados por la cantidad de tierra y arbustos que han caído.
De momento, se está a la espera de que llegue la maquinaria y equipo para realizar la respectiva limpieza y habilitación del paso vehicular en el área afectada.