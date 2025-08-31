Derrumbe en la ruta al Atlántico se empezará a remover este domingo

-

Desde junio pasado, una serie de derrumbes han complicado el tránsito por la ruta al Atlántico.

Después del nuevo desprendimiento de rocas y tierra que hubo en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico, el Ministerio de Comunicaciones informó que los trabajos de limpieza y remoción del material comenzará hasta este domingo 31 de agosto.

Por medio de un comunicado, la entidad indicó que los carriles que van hacia el norte siguen bloqueados, por lo cual habrá elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial (Provial) gestionando el paso vehicular.

Así las cosas en el kilómetro 66 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. pic.twitter.com/IE4CYkNbjh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 30, 2025

Maquinaria en camino

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, ya se coordinó el arribo de maquinaria al sitio para atender la emergencia.

Sin embargo, debido a que continúan los desprendimientos de material, por seguridad de los obreros, las labores se iniciarán hasta este domingo 31, "esperando que las condiciones de estabilidad en el talud hayan mejorado".

Entretanto, se sugiere a los automovilistas transitar con precaución por el lugar. Otras recomendaciones son:

reducir la velocidad para incorporarse de manera segura al carril reversible

evitar detenerse en el punto para observar o tomar fotografías y videos

Derrumbes continuos

Este no es el primer derrumbe que se registra en el área. Desde junio pasado ha habido por lo menos tres incidentes que han dejado suspendido el paso por dos de los carriles en esa carretera.

La situación ha generado largas filas de vehículos y diputados de distintas bancadas han urgido a las autoridades de Gobierno a tomar acciones para garantizar el tránsito seguro por la ruta.