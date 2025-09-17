Derrumbe en la ruta al Atlántico provoca obstrucción de carriles

El percance vial se registra la tarde de este miércoles 17 de septiembre.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó un derrumbe en el kilómetro 67 de ruta al Atlántico (CA-9 Norte) en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.
Debido a este percance han quedado obstruidos ambos carriles con dirección hacia el norte del país.
En el lugar ya se encuentra personal de dicha entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) coordinando para liberar el paso vehicular.
De momento, los vehículos se encuentran varados a la espera de que se libere el tránsito por medio de las autoridades correspondientes.