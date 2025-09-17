Derrumbe en la ruta al Atlántico provoca obstrucción de carriles

Provial brinda seguridad vial debido a derrumbe en el km 67 de ruta al Atlántico [CA-9 Norte] jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. Obstruye ambos carriles hacia el norte.

¡Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/lD10ZU7GYM