Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Derrumbe en la ruta al Atlántico provoca obstrucción de carriles

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 14:55
Un derrumbe se reportó en ruta al Atántico la tarde de este miércoles 17 de septiembre. (Foto: captura de video de Provial)

Un derrumbe se reportó en ruta al Atántico la tarde de este miércoles 17 de septiembre. (Foto: captura de video de Provial)

El percance vial se registra la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

OTRAS NOTICIAS: Vehículo se incendia en medio del tránsito de la zona 3

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó un derrumbe en el kilómetro 67 de ruta al Atlántico (CA-9 Norte) en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

Debido a este percance han quedado obstruidos ambos carriles con dirección hacia el norte del país.

En el lugar ya se encuentra personal de dicha entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) coordinando para liberar el paso vehicular.

De momento, los vehículos se encuentran varados a la espera de que se libere el tránsito por medio de las autoridades correspondientes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar