Derrumbe en subida de Villalobos afecta el tránsito hasta El Trébol

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reportó el incidente ocurrido la tarde de este 20 de agosto.

El derrumbe se suscitó en un sector de la cuesta de Villalobos, específicamente en kilómetro 12.8 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad de Guatemala.

Según las autoridades de tránsito, ya se realizan las labores de limpieza para poder retirar el derrumbe y liberar los dos carriles que se encuentran obstruidos.

Maquinaria de @MuniVillaNueva ya trabajan en el derrumbe de la subida de Villa Lobos.

Tránsito lento

La PMT de Villa Nueva indicó que no se instaló el reversible de Castañadas hacia el kilómetro 13 de la bajada de Villalobos.

Según explicaron, la movilización vehicular con dirección hacia el sur es la más afectada, así como en los alrededores de la calzada Raúl Aguilar Batres hasta el sector de El Trébol.

También sectores como el área céntrica, Bárcenas y San José han presentado alta carga vehicular por las lluvias que se han registrado en esa localidad.

Ahora la información del #TransitoVN de las 17:00 horas del 20/08/2025.

Rutas alternas

Las autoridades de tránsito explicaron que las rutas alternas que se puede tomar con dirección al sur es la conexión que tiene Cenma hacia el sector de El Búcaro, para enfilar hacia el bulevar de El Frutal.

La otra opción que brinda la PMT de Villa Nueva, es directamente desde la Ciudad de Guatemala, usando la avenida Petapa para conectar con el bulevar de Ciudad Real, posteriormente con el sector de El Frutal.