Placas de circulación tendrán menor costo a partir del 20 agosto anuncia SAT

La SAT aplicará una disminución en el precio de fabricación de las placas de circulación para vehículos terrestres.
Desde este 20 de agosto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aplicará una reducción en los precios de las placas para vehículos terrestres.
Con la nueva disposición, los vehículos que requieren dos placas pagarán Q75, mientras que quienes utilizan una sola placa abonarán Q30, comparado con los montos anteriores de Q120 y Q60.
La producción de las placas continúa realizándose en el Taller Nacional de Grabados en Acero, siguiendo las especificaciones técnicas y medidas de seguridad establecidas por la ley.
La medida busca que los procesos de registro y control vehicular sean más accesibles sin comprometer la seguridad de los distintivos.