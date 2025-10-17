Derrumbes de grandes proporciones caen sobre vehículos en Sololá (video)

Pasos vehiculares se encuentran completamente bloqueados.
Dos derrumbes de grandes proporciones cayeron sobre dos vehículos en carreteras de Sololá.
En una de las imágenes se observa a un picop de color rojo que ha quedado severamente afectado ante la caída de rocas de gran tamaño.
El paso vehicular hacia San Andrés Semetabaj ha quedado totalmente bloqueado debido a estas piedras y ramas de árboles que obstaculizan la vía.
Hacia Panajachel
Una situación similar se produjo cuando un vehículo particular de color negro quedó atrapado por rocas de gran magnitud.
Esta otra ruta que conduce hacia Panajachel, también se encuentra completamente bloqueada.
De momento, no se han reportado personas heridas ni lesionadas, a pesar de las emergencias registradas.
Los habitantes del área están a la espera de que las autoridades retiren los obstáculos, ya que son rutas principales.