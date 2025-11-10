El caso del sargento desaparecido: está vinculado al robo de armas en Petén

-

Un militar acusado por el robo de armamento en Petén se encuentra desaparecido. Autoridades y familiares lo buscan desde hace varios días.

Un sargento es clave en la investigación por el caso de robo de armas del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén. Sin embargo, este integrante del Ejército de Guatemala está desaparecido desde hace varios días.

Se trata del sargento, Brayan Lizandro Santos Córdova, jefe del almacén de donde fueron extraídas las armas y municiones.

Una fuente con conocimiento en el tema, confirmó a Soy502, que Santos Córdova tiene una orden de captura vigente, pero que no ha sido ubicado. Lo único que encontraron fue su vehículo, el cual estaba abandonado y con perforaciones de arma de fuego.

Las autoridades han guardado silencio al respecto de la desaparición de Santos Córdova, pues la investigación sigue bajo reserva.

¿Qué se sabe del robo?

El 7 de noviembre pasado, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, reveló avances en la investigación del robo de armas.

Informó que tras diligencias realizadas del 4 al 6 de noviembre en el Comando, lograron recuperar parte del armamento que fue extraído. Este fue localizado en bolsas negras en desagües: 1,800 cartuchos calibre 5.56 para uso exclusivo del Ejército, 7 fusiles Galil y 3 lanzagranadas M-79, así como otras armas que serán estudiadas.

La principal hipótesis señala que el arsenal fue extraído para comercializarlo en el mercado negro.

El total de las armas robadas son:

74 fusiles de estos 53 Galil SAR, 2 Galil KEL y 19 M-16A2.

3 lanzagranadas

14,422 municiones calibre 5.56

111 tolvas, 92 de 35 cartuchos y 19 de 20 cartuchos





La extracción de las armas fue denunciado por el Ministerio de la Defensa Nacional el 24 de octubre.

La Fiscalía cree que existen varias personas involucradas en el robo, por lo que no descarta más capturadas relacionadas con el caso.