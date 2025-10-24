La mujer que desapareció y horas después fue hallada sin vida en un cementerio

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples señales de violencia.
OTRAS NOTICIAS: Así recuerdan a reina de belleza fallecida en trágico accidente (video)
Familiares de Juana Leticia Ramírez, de 35 años, reportaron su desaparición el pasado 22 de octubre, por lo que el Ministerio Público (MP) activó una alerta Isabel-Claudina.
Sin embargo, 48 horas después, su cuerpo fue hallado frente a un nicho del cementerio general de Cambotillo, en la zona 11 de Huehuetenango.
Según las autoridades, Ramírez fue localizada por una familia que acudió al campo santo para limpiar y adornar la tumba de un ser querido.
Bomberos Voluntarios Departamentales atendieron la emergencia y reportaron que Juana tenía al menos 24 horas de haber fallecido y que presentaba múltiples señales de violencia, entre ellas heridas cortopunzantes.
El caso de Ramírez se suma al de las 35 mujeres que han muerto en el país por heridas de arma blanca, según él Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El caso fue asignado a la Fiscalía contra el Femicidio del MP, quienes buscan indicios para esclarecer el crimen.