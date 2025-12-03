Desaparición Claudia Rivas: MP allana Municipalidad de Huité, en Zacapa

Durante la búsqueda, el MP incautó más de Q9 mil en efectivo e indicios electrónicos clave, reforzando la investigación en el caso.
El Ministerio Público (MP) coordinó dos allanamientos en Huité, Zacapa, los cuales forman parte de las diligencias para localizar a Claudia Pamela Rivas, de 30 años, directora financiera de la municipalidad local, quien se encuentra desaparecida.
Como resultado de los allanamientos ejecutados en la municipalidad local y en otro inmueble situado en esa jurisdicción, se incautaron indicios relevantes que fortalecerán la investigación en curso, señalaron las autoridades.
Asimismo, fueron incautados Q9,711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían Q700 en efectivo, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes, agregó el MP.
Además, un investigador afirmó que una de las inspecciones, registros y secuestros de evidencias se desarrolló en la casa de la víctima, donde no se localizaron sus vehículos (carro y motocicleta) ni su pasaporte.
Desaparición
Rivas fue reportada desaparecida el 26 de noviembre de 2025, cuando se le perdió el rastro en la colonia Guayacán de dicho municipio.
Previo a su labor en Huité, Rivas se desempeñó como auditora para la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, departamento del que es originaria.