Desaparición Claudia Rivas: MP allana Municipalidad de Huité, en Zacapa

Durante la búsqueda, el MP incautó más de Q9 mil en efectivo e indicios electrónicos clave, reforzando la investigación en el caso.

El Ministerio Público (MP) coordinó dos allanamientos en Huité, Zacapa, los cuales forman parte de las diligencias para localizar a Claudia Pamela Rivas, de 30 años, directora financiera de la municipalidad local, quien se encuentra desaparecida.

Como resultado de los allanamientos ejecutados en la municipalidad local y en otro inmueble situado en esa jurisdicción, se incautaron indicios relevantes que fortalecerán la investigación en curso, señalaron las autoridades.

Entre lo incautado se encuentran Q9,711.75 en efectivo. (Foto: MP)

Asimismo, fueron incautados Q9,711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían Q700 en efectivo, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes, agregó el MP.

Además, un investigador afirmó que una de las inspecciones, registros y secuestros de evidencias se desarrolló en la casa de la víctima, donde no se localizaron sus vehículos (carro y motocicleta) ni su pasaporte.

Los indicios serán sometidos a análisis indicaron las autoridades. (Foto: MP)

Desaparición

Rivas fue reportada desaparecida el 26 de noviembre de 2025, cuando se le perdió el rastro en la colonia Guayacán de dicho municipio.

Previo a su labor en Huité, Rivas se desempeñó como auditora para la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, departamento del que es originaria.