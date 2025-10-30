Así operaba la banda que "desfalcó" Q20 millones del CHN

-

Una banda criminal fue desarticulada, esta logró apropiarse de Q20 millones del CHN a través de extrafinanciamientos.

A inicios de 2025, el Crédito Hipotecario Nacional (CH) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones, por medio de la utilización de empresas de cartón y por ofrecer trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. Este jueves 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de seis personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos que era para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y podemos observar de la manera más burda, esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

Trabajadores del CHN estarían involucrados en el desfalco de Q20 millones. (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.

Así llegaban las personas a retirar los extrafinanciamientos autorizados. (Foto: captura de pantalla)

Segunda fase

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados.

El fiscal detalló que en un allanamiento en Jutiapa, ubicaron a guardia de seguridad, quien después del desfalco, cambió su nivel de vida.

Por el momento, han sido capturadas seis personas, vinculadas a este caso, mientras seis más están pendientes de detención.

La banda estaría integrada por extrabajadores del CHN y personas externas, además, la estructura ya tenía denuncias por hechos similares en otras entidades bancarias.