"El Soldado", implicado en Caso Rosenberg, quedó ligado a proceso

-

El último implicado en el caso Rosenberg, quedó ligado a proceso penal. Se trata de "El Soldado", quien estuvo prófugo por 15 años.

Marlon Orlando Barrientos, alias "El Soldado", estuvo prófugo por 15 años, ya que desde 2009 había una orden de captura en su contra por el delito de asesinato y asociación ilícita, vinculado al caso Rosenberg.

El Soldado fue capturado luego de ser deportado por Estados Unidos y este jueves 30 de octubre enfrentó la audiencia de primera declaración.

El Ministerio Público (MP) imputó los hechos, aseguró que tuvo participación en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, pues era quien manejaba el carro en el que se conducían los asesinos de Rosenberg.

"Contactaron a una organización criminal que se dedicaba al sicariato, y que le dieron instrucciones precisas, al indicar que ese día y esa hora, una persona, un supuesto extorsionador, se encontraría en ese lugar y al que le deberían dar muerte, posteriormente se estableció que la víctima era el abogado Rodrigo Rosenberg", dijo el MP en la imputación.

Por estos hechos, el MP pidió que fuera ligado a proceso penal por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

El Soldado fue capturado tras ser deportado desde Estados Unidos. (Foto: PNC)

El juez tercero, Julio César Vásquez Xol, resolvió ligarlo a proceso penal por los dos delitos, le dictó prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de dos meses.

La próxima audiencia quedó programada para el 15 de noviembre a las 9:00 horas, en donde el MP deberá presentar el acto conclusivo. En esa audiencia, de etapa intermedia, el juez resolverá si El Soldado es enviado a juicio o no.

A la audiencia de este jueves, el juez Vásquez Xol permitió el ingreso a medios de comunicación, como muy pocas veces sucede, pero con la condición que no fueran grabadas las partes procesales.

Rodrigo Rosenberg fue asesinado el 10 de mayo de 2009. (Foto: archivo)

El caso Rosenberg

Rosenberg fue asesinado el 10 de mayo de 2009, en la Avenida de las Américas y calle 22 de la Zona 14.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un carro negro lo seguía y minutos después fue asesinado con arma de fuego.