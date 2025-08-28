Desarticulan red criminal "Los Chipilines" que comercializaba vehículos robados

-

Durante el allanamiento fueron detenidas 11 personas y se incautaron Q30 mil en efectivo.

El Ministerio Público (MP) informa que tras una serie de operativos por medio de la Fiscalía de Distrito de Escuintla, desarticuló una estructura criminal denominada "Los Chipilines".

Fueron capturados varios de los integrantes de dicha organización criminal, entre ellos los supuestos líderes de la estructura.

Los detenidos fueron identificados como: Ociel O., alias "El Indio" y de Carlos M., alias "El Chipilín", a quienes se les atribuye ser los líderes de la estructura.

Ambos hombres son señalados de delitos de asociación ilícita, robo y hurto agravado; y comercialización de vehículos los cuales habrían sido robados a nivel nacional e internacional.

Entre los capturados se encuentran dos cabecillas de la organización criminal. (Foto: MP)

Más detenidos

Durante el operativo se logra la captura de Héctor B., Léster G., y Mario G. quienes enfrentan cargos por conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

También, fueron detenidos Wilmer A. y Ronald B. por estar presuntamente implicados en la comercialización de vehículos robados.

Durante allanamientos se lograron más detenidos. (Foto: MP)

Mientras que, José B. y Rosa M. fueron aprehendidos por ser sindicados de asociación ilícita, y esta última también por encubrimiento propio.

Estas diligencias han permitido las capturas en flagrancia de Douglas S. por tenencia ilegal de armas de fuego y de María C. por falsificación de placas y distintivos para vehículos.

Entre los aprehendidos, se encuentran dos mujeres. (Foto: MP)

Adicionalmente, se notificaron nuevos cargos a Sergio L. y Adonías M., quienes ya se encontraban en prisión preventiva por otros delitos y ahora son vinculados a esta estructura por conspiración para el asesinato y hurto y asociación ilícita.

Lo incautado

Las autoridades incautaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones, Q30 mil en efectivo, entre otros.

Armas de fuego, municiones y celulares fueron incautados a parte de los Q30 mil en efectivo. (Foto: MP)

El allanamiento se dio este jueves 28 de agosto en el departamento de Escuintla.

