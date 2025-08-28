Ángela, la joven que fue a trabajar a una empresa de Mixco y desapareció

-

La madre habló con Soy502 y reveló lo último que supo de la desaparecida.

OTRAS NOTICIAS: El alarmante síntoma de la tos ferina que no puedes pasar por alto

Ángela Saraí Vargas Pérez, de 18 años, salió de Chimaltenango desde el 28 de abril con el fin de trabajar a la ciudad. Los primeros días trabajó en una casa, pero luego encontró una oportunidad en una empresa de seguridad ubicada en Mixco.

Desde entonces se había mantenido en constante comunicación con su madre, pero desde el 28 de julio ya no se supo nada de ella.

La madre de la joven habló son Soy502 y narró su desesperación por encontrar a su hija.

Ángela dejo su casa para trabajar en la ciudad. (Foto: cortesía)

"En junio me dijo que un muchacho quería venir a mi casa para que le diéramos permiso de ser su novio. Durante una llamada telefónica, me dijo que tenía 16 años".

Según cuenta, a través del Ministerio Público logró conseguir el número del joven, pero al ser contactado, negó saber sobre su paradero.

Al llegar a la empresa para la que Ángela trabaja, le brindaron la dirección que ellos tenían registrada.

"En la empresa donde trabaja me dieron una dirección, a la cual ya fuimos pero no logramos nada. He viajado a Mixco, a la zona 11, he hecho de todo y no obtengo respuesta. Estoy desesperada. Hoy mi hija está cumpliendo un mes de desaparecida. Quiero saber dónde está o si la tienen amenazada", dice.

Según la madre, Ángela fue vista por última vez en un comercial de la zona 11.

Sus características físicas son ojos color café, tez morena clara, cabello lacio, cejas semipobladas y complexión delgada.