Desarticulan estructura dedicada a la extorsión y asesinato

Cinco personas fueron detenidas, quienes son presuntas integrantes del Barrio 18.
Integrantes de una clica del Barrio 18 fueron ubicados y capturados, esto luego de ser señalados de dedicarse al asesinato y extorsión contra empresarios de transporte y comerciantes de Fraijanes y sus alrededores.
Antes de las seis de la mañana de este viernes 12 de diciembre, cuatro viviendas fueron rodeadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que acompañaban a los investigadores y fiscales del Ministerio Público (MP).
Durante los allanamientos realizados, fueron aprehendidos cinco pandilleros, tres hombres y dos mujeres, señalados de: asociación ilícita, asesinato, exacciones intimidatorias, comercio, tráfico, almacenamiento ilícito y homicidio en grado de tentativa.
Los detenidos
Esto durante allanamientos realizados en varios sectores de Guatemala, donde los capturados fueron identificados como:
- Adrián Arturo Hernández Álvarez, alias "Zanate", de 23 años.
- Luis Armando Gómez Osoy, de 27.
- Moisés Eduardo Molina Noj, de 18.
- Marianita Del Rosario Alvisurez Rodríguez, alias "Peli", de 23.
- Jaqueline Jiana Santos Ramírez, de 20.
De este mismo caso fue notificado el privado de libertad Brayan Eduardo del Cid González de 32, alias "Tief", en el Centro Preventivo zona 18, por asociación ilícita y exacciones intimidatorias.