Capturan a dos hombres y les incautan más de Q26 mil en drogas

Durante los allanamientos se localizaron altares a la "Santa Muerte". Las diligencias se ejecutaron este miércoles 3 de septiembre.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se llevaron a cabo dos allanamientos en la aldea Chichimecas, del municipio de Villa Canales, en el departamento de Guatemala.

Durante las diligencias fue capturado un salvadoreño, presunto sicario del Barrio 18, al que se le identificó como Carlos Alfredo Díaz Cano, de 28 años, alias "Gordo".

Díaz Cano al notar la presencia policial, intentó utilizar una pistola, pero fue inmediatamente neutralizado, según indicó la PNC.

Durante los allanamientos, fue arrestado el salvadoreño Carlos Díaz, alias "Gordo". (Foto: PNC)

El detenido, además de ser presunto distribuidor de droga al menudeo, es investigado por varios hechos delictivos en Boca del Monte, Villa Canales y San Miguel Petapa.

Lo incautado

Se incautó el arma mencionada, la cual tiene registro esmerilado; 212 "colmillos" con cocaína, valorados en Q26 mil 875, 30 bolsas con marihuana, 206 tabletas de crack, 103 cápsulas con cocaína, dinero de diferentes denominaciones y nacionalidades, haciendo un monto total de Q7 mil 31 que se presume que sería el producto de la venta de droga.

Adicional, se encontraron en el lugar dos celulares un DVR, una tolva en forma de caracol y un altar a la "Santa Muerte".

Entre lo incautado, se encuentran drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. (Foto: PNC)

Otro arresto

Cuando se realizaban las diligencias, llegó Manuel de Jesús Valenzuela Polanco, de 59 años, que tras ser identificado se verificó que tiene dos órdenes de captura por los delitos de lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego.

Manuel Valenzuela tiene dos órdenes de captura en su contra. (Foto: PNC)

En otro inmueble, también se localizaron altares a la "Santa Muerte", una pistola calibre 9 milímetros, 2 cargadores, un aparato DVR, un celular, una memoria USB y 14 municiones.