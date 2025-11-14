Los descartes de Luis Fernando Tena para el partido

Guatemala y Panamá se juegan la vida en el Estadio Manuel Felipe Carrera. La Bicolor espera aprovechar la localía para llevarse los tres puntos. Para que Guatemala tenga posibilidades, solo es posible ganar.
Tres jugadores fueron los descartados por Luis Fernando Tena para el partido de eliminatorias mundialistas frente a Panamá, en donde los nuestros buscan mantener vivo el sueño mundialistas.
Además de Nicolás Samayoa, quien estaba suspendido por acumulación de tarjetas, los que se quedaron sin oportunidad de sumar minutos fueron Matthew Evans y Carlos Aguilar, para dejar la nómina en 23 futbolistas.
Llama mucho la atención la ausencia de Evans, quien viene de ser la gran figura de la Selección Sub-23 en los Juegos Centroamericanos, en donde consiguió el bronce bajo el mando de Willy Olivera y en donde, además, fue el goleador del certamen.
Aguilar, de los rojos, tampoco será opción y tendrá que ver, junto a sus otros dos compañeros, el partido desde los palcos del estadio El Trébol.