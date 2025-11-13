EN VIVO: Así se vive el ambiente previo al partido de Guatemala vs Panamá

-

El minuto a minuto de la previa del partido Guatemala vs Panamá se vive con emoción e ilusión por los guatemaltecos en el territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Euforia azul y blanco: el ambiente se enciende en El Trébol antes del histórico duelo

La Selección de Guatemala recibe esta noche a su similar de Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como "El Trébol", a las 20:00 horas, por la quinta jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El minuto a minuto de la previa del fundamental juego rumbo a United 2026, se vive no solo por parte de los jugadores, sino que también en las inmediaciones del mismo y en las calles de todo el territorio guatemalteco.

El público se encuentra con distintas indumentarias representativas de Guatemala. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

En las afueras de El Trébol cada vez empieza a hacerse mayor la presencia de los aficionados, quienes ya cuentan con su entrada para ingresar al mismo. Asimismo, los vendedores de camisolas, gorras, bufandas y todo tipo de indumentaria representativa de La Sele, se encuentran en los alrededores aprovechando la euforia de los guatemaltecos.

Aficionados llegaron a las afueras del estadio El Trébol desde tempranas horas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

MINUTO A MINUTO

16:36

En el camerino de la Selección ya se encuentra lista la indumentaria que utilizarán los jugadores para el partido de esta noche.

¡LISTO EL CAMERINO AZUL Y BLANCO! ⚽️



GuatemalaPanamá

⏱️8:00pm

️El Trébol #VamosGuate #ModoSelección #Respeto pic.twitter.com/r9Gsz8MWy9 — FFG (@fedefut_oficial) November 13, 2025

16:00

El bus de la Sele ya se encuentra listo en la Federación para trasladar al plantel Nacional rumbo al estadio. Además, agentes policiales esperan a la salida.

El bus que trasladará a la Selección Nacional al estadio El Trébol ya se encuentra listo. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

15:41

Ministro de Gobernación envía mensaje sobre vandalismo

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, envió un mensaje a la población para pedir calma y que no se tolerará ningún acto de vandalismo.

"Les pido, por favor, absoluta calma. Entiendo la emoción, pero ningún resultado puede poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros visitantes de quienes somos anfitriones", dijo.

Además, añadió que no se tolerará ningún acto de vandalismo o agresión. "Quienes cometan estos actos serán neutralizados, arrestados y consignados. Gocemos esta fiesta deportiva, seamos buenos anfitriones", concluyó.

Mensaje del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sobre la seguridad en el juego de la Selección Nacional. ⚽️#SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/yPHEBjyHas — MinGob (@mingobguate) November 13, 2025

15:20

Ejército de Guatemala resguarda Hotel Tikal Futura

El Ejército de Guatemala se encuentras en las afueras del Tikal Futura Hotel en resguardo de la delegación de Panamá.

El Ejército de Guatemala resguarda a la delegación panameña previo al partido de futbol. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

15:10

El camerino de la Azul y Blanco ya se encuentra listo para la llegada del plantel al estadio de El Trébol.

¡Vamos Guate! ́ #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/DYBHHkARKd — FFG (@fedefut_oficial) November 13, 2025

14:50

Ingresa primer aficionado al Estadio

Las puertas del estadio se abrieron oficialmente aproximadamente a las 14:50 horas, donde ya han ingresado los primeros aficionados.

¡INGRESA EL PRIMER AFICIONADO!! ¡OFICIAL PUERTAS DEL ESTADIO ABIERTAS!! ️ pic.twitter.com/qo0lW93JJk — Andres ADF (@andresNadf) November 13, 2025

14:45

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ya tiene listo el uniforme que utilizará la Selección Nacional para esta noche ante su similar de Panamá.

Por lo tanto, por medio de sus redes sociales han publicado que se jugará de blanco en el estadio de El Trébol, la noche de este martes 13 de noviembre.

El partido dará inicio a las 20:00 horas, pero las puertas del estadio ya se encuentran abiertas y los primeros aficionados ya han comenzado a ingresar.

✅HOY JUGAMOS DE BLANCO



GuatemalaPanamá

⏱️8:00pm

️El Trébol #VamosGuate #ModoSelección #Respeto pic.twitter.com/HN8cIidfPT — FFG (@fedefut_oficial) November 13, 2025

Cierres viales y rutas alternas

Según el reporte oficial, las restricciones de circulación incluirán cierres totales y parciales, los cuales iniciaron a partir de las 10:00 horas de este jueves en los siguientes sectores:

7ª avenida, desde la 33 hasta la 9ª calle, en zona 8.

6ª avenida, entre la 37 y la 9ª calle, con acceso permitido únicamente a residentes y personal logístico.

2ª avenida, desde la Calzada San Juan hasta la 9ª calle, en zona 7.

El Trébol hacia la Avenida Bolívar, donde se mantendrá un cierre parcial debido a la alta afluencia peatonal.

Calles internas junto al estadio, que serán destinadas exclusivamente al tránsito peatonal y de emergencia.

Las autoridades indicaron que estarán habilitadas como rutas alternas la Avenida Bolívar, la Calzada San Juan, la Calzada Aguilar Batres, así como la 37 y 33 calle de la zona 8, y la 9ª y 7ª calle de la zona 7.

Cierres y desvíos por el partido de Guatemala ante Panamá. (Foto: PMT de Guatemala)

OTRAS NOTICIAS: Reunión urgente para reforzar seguridad en el Guatemala vs Panamá