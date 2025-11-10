Versión Impresa
Hombres armados atacan a madre e hija frente a su vivienda en Huehuetenango

  • Por Soy502
10 de noviembre de 2025, 09:46
Según relataron familiares, dos hombres armados llegaron y&nbsp;sin mediar palabra, dispararon contra la madre y su hija. (Foto: Archivo/Soy502)

Isabel Pérez fue asesinada en un ataque armado en el caserío Cementerio, Huehuetenango. Hombres armados dispararon contra ella y su hija menor, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro hospitalario. 

Una mujer identificada como Isabel Pérez, de 45 años, perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego frente a su vivienda en el caserío Cementerio, en Huehuetenango.

Durante el ataque, su hija menor resultó herida y fue trasladada a la unidad de Pediatría del Hospital Regional Jorge Vides Molina, donde permanece internada bajo observación médica. 

Isabel Pérez, de 45 años, perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos frente a su vivienda en el caserío Cementerio, en Huehuetenango. (Foto: Nuestro Diario)
Vecinos indicaron que escucharon varios disparos y acudieron para auxiliar a la familia. Líderes comunitarios confirmaron que Pérez falleció en el lugar antes de recibir asistencia.

De acuerdo con la versión de los familiares, dos hombres armados llegaron al sitio y dispararon contra madre e hija sin previo intercambio de palabras, para luego escapar.

Autoridades policiales informaron que la víctima presentaba heridas en el pecho y abdomen, mientras que la niña sufrió lesiones en el tórax. Hasta el momento no se ha determinado el motivo del ataque.

