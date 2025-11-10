Hombres armados atacan a madre e hija frente a su vivienda en Huehuetenango

Isabel Pérez fue asesinada en un ataque armado en el caserío Cementerio, Huehuetenango. Hombres armados dispararon contra ella y su hija menor, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro hospitalario.
Una mujer identificada como Isabel Pérez, de 45 años, perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego frente a su vivienda en el caserío Cementerio, en Huehuetenango.
Durante el ataque, su hija menor resultó herida y fue trasladada a la unidad de Pediatría del Hospital Regional Jorge Vides Molina, donde permanece internada bajo observación médica.
Vecinos indicaron que escucharon varios disparos y acudieron para auxiliar a la familia. Líderes comunitarios confirmaron que Pérez falleció en el lugar antes de recibir asistencia.
De acuerdo con la versión de los familiares, dos hombres armados llegaron al sitio y dispararon contra madre e hija sin previo intercambio de palabras, para luego escapar.
Autoridades policiales informaron que la víctima presentaba heridas en el pecho y abdomen, mientras que la niña sufrió lesiones en el tórax. Hasta el momento no se ha determinado el motivo del ataque.