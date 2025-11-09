Versión Impresa
Identifican a mujer que murió tras crimen a excandidato a alcalde de El Tejar

  • Por Geber Osorio
09 de noviembre de 2025, 17:04
Durante el ataque armado murió el excandidato a alcalde de El Tejar y su acompañante. (Foto: Archivo/Soy502)

Las autoridades investigan este doble crimen registrado en Parramos, Chimaltenango durante este fin de semana.

Un ataque armado se registró el sábado 8 de noviembre frente al parque central del municipio de ParramosChimaltenango.

En el lugar quedaron los cuerpos sin vida del excandidato a alcalde de El Tejar por el partido Cabal, José Elías Ramírez Andrés, de 53 años, y el de Ana Delfina Andrés Grande, de 38, indicaron las autoridades.

Presuntamente, el ataque era directo en contra de Ramírez, sin embargo su acompañante también resultó acribillada, ya que caminaba a su lado.

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales. (Foto: redes sociales)
El crimen

Cinco individuos armados descendieron de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y los acribillaron con múltiples disparos.

Los hombres simulaban ser obreros, ya que portaban cascos de seguridad industrial y chalecos de color anaranjado.

Tras el hecho, los asesinos huyeron del lugar con rumbo desconocido, al dejar sin vida al excandidato y su acompañante.

Horas más tarde fue localizada la camioneta abandonada en la zona 1 de Parramos, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

