Identifican a mujer que murió tras crimen a excandidato a alcalde de El Tejar

Las autoridades investigan este doble crimen registrado en Parramos, Chimaltenango durante este fin de semana.
Un ataque armado se registró el sábado 8 de noviembre frente al parque central del municipio de Parramos, Chimaltenango.
En el lugar quedaron los cuerpos sin vida del excandidato a alcalde de El Tejar por el partido Cabal, José Elías Ramírez Andrés, de 53 años, y el de Ana Delfina Andrés Grande, de 38, indicaron las autoridades.
Presuntamente, el ataque era directo en contra de Ramírez, sin embargo su acompañante también resultó acribillada, ya que caminaba a su lado.
El crimen
Cinco individuos armados descendieron de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y los acribillaron con múltiples disparos.
Los hombres simulaban ser obreros, ya que portaban cascos de seguridad industrial y chalecos de color anaranjado.
Tras el hecho, los asesinos huyeron del lugar con rumbo desconocido, al dejar sin vida al excandidato y su acompañante.
Horas más tarde fue localizada la camioneta abandonada en la zona 1 de Parramos, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).