Los momentos posteriores al ataque del exdiputado Juan Salguero (video)

Cámaras de seguridad han revelado el momento posterior del ataque armado que sufrió el exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara sobre el Puente Villa Lina, Zona 7.

Imágenes de una cámara de seguridad revelan el momento en el que el exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara, pierde el control de su vehículo al ser impacto en repetidas ocasiones con arma de fuego sobre el Puente Villa Linda, zona 7.

Las imágenes muestran al conductor de un taxi, motoristas y otros testigos cuando intentan detener el automóvil del exdiputado en varias ocasiones, pues seguía en movimiento sin control entre las calles transitadas, hasta que fue posible detenerlo.

Hasta el momento la primera hipótesis en la investigación apunta a un posible intento de asalto como móvil del crimen. (Foto: Redes sociales)

El video muestra la lado derecho del vehículo y la parte frontal con varias perforaciones por arma de fuego.

Posteriormente, los Bomberos Municipales trasladaron al exdiputado al Hopital Roosevelt donde falleció a su ingreso.

Captan los momentos después del ataque armado en contra de exdiputado Juan Alberto Salguero ocurrido en el Anillo Periférico el 18 de noviembre. https://t.co/w7SWZDDEYu pic.twitter.com/eDeDs5Dj8S — Soy 502 (@soy_502) November 19, 2025

Sobre el ataque armado

El ataque se registró en el carril auxiliar del Anillo Periférico, en cercanías del puente de Villa Linda, zona 7 la tarde del martes 18 de noviembre.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), individuos a bordo de una motocicleta negra interceptaron el paso del exdiputado intentando perpetrar un asalto; al acercarse al vehículo, realizaron disparos que alcanzaron a Salguero en cinco ocasiones en el tórax y una en el rostro.

(Foto: Bomberos Municipales)

Su camioneta gris presentó cuatro perforaciones en la puerta delantera del lado derecho y cinco impactos en el parabrisas. Las autoridades policiales reportaron al menos 14 casquillos en la escena, así como un arma de fuego, acompañada de un cargador con 19 municiones.

Además, se encontraron otros tres cargadores con 46 municiones, un arma de fuego negra, un teléfono celular y cuatro hisopos con posibles muestras de sangre.

Por ahora, el vehículo del exdiputado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga con rumbo al parque Erick Barrondo, zona 7, según indicó la PNC.

Hasta el momento la primera hipótesis en la investigación apunta a un posible intento de asalto como móvil del crimen.