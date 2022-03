La joven que tuvo la cita más corta de su vida y se hizo viral

Una mujer chilena se hizo viral luego de compartir en las redes sociales cómo fue la cita más corta de su vida.

“La Mami de Luke”, una usuaria de Twitter contó qué ocurrió durante el corto tiempo en el que se reunió con un hombre para conocerse mejor.

Según escribió, ella quedó con la persona en un bar pero llegó más temprano y pidió la primera cerveza.

"Hoy tuve la cita más corta de mi vida, me habían traído recién mi segunda cerveza y no me pude resistir: 'Mira a este punto creo ya sabes que esto no está funcionando para mi'", fueron las palabras con las que abrió hilo.

En otro post escribió: “Voy a echar el chisme. Llega al local después que yo y yo ya había pedido una IPA".

"Él opinó sobre la bebida y dijo que esa cerveza no era de otoño, por ello le dije que me gustaban incluso cuando hacía frío”, a esto él contestó: “Pero deberías tomar una negra mejor", dijo él y ella contestó: “Si prefieres negra, pídete una, me gustan mas las IPA”.

La conversación tomó otro giro: “¿Por qué tienes tu perfil privado en Instagram?”, preguntó él.

Ella respondió: “Porque publico muchas cosas personales, prefiero que solo haya gente de confianza”. “Parece que ocultas algo”, dijo el hombre y ella le contestó: “Nada de eso, es solo seguridad, me siento más cómoda así”, a lo que él le dijo: “¿Estás traumada o algo?”.

Luego cambiaron de tema: “¿A dónde quieres viajar? dentro de Chile, me imagino” dijo él, ella respondió: “Ya conocí casi todo lo que quería acá, me faltan las torres e Isla de pascua pero lo pospondré un rato”, explicó ella.

“¿Pero qué tanto? te voy a mostrar fotos para convencerte de viajar en Chile”, le planteó él, mostrándole imágenes de dónde había estado, por eso ella le dijo que ya había visitado esos lugares.

"Tomé mis primeros años para viajar interno, ahora quiero salir", respondió.

Tras decirle que Europa estaba sobrevalorado, él le preguntó cuánto tiempo llevaba soltera. "4 años", él dijo: "Wow, eso es demasiado tiempo", luego de las respectivas explicaciones y tras decir que él estuvo 6 años y medio solo pero tuvo muchas novias a comparación de ella que solo había estado con una persona, fue clara:

“Ahí fue cuando le dije que esto no iba a ninguna parte y que yo iba a pedir la cuenta pero que no se tenía que quedar mientras yo terminaba mi cerveza (recién traída) porque yo pagaba la cuenta. Que por favor se fuera”