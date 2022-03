Joven que le "cobró la gasolina" a la chica en una cita rompe el silencio

El joven que invitó a salir a una joven que le gustaba y luego le cobró la gasolina rompió el silencio y habló de lo ocurrido.

El hombre identificado como @nossofabio en Twitter respondió a los internautas el supuesto mensaje que recibió de Andrea acerca de su salida, luego de que viera que la historia de ella se había hecho viral con esta frase: "Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De mal agradecidos está lleno el mundo".

Todo ocurrió cuando Andrea mostró en redes el mensaje de Fabio que decía que le pagara la gasolina porque estaba muy cara.

“Hola, para que por fa me pagues la gasolina que está muy cara”, le dijo su cita.

Esto dice él...

Según la versión del joven, ella le escribió primero y le reclamó por llevarla a un "lugar barato".

“Gracias por lo de hoy pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi”.

Al final a Fabio le salió el tiro por la culata, pues en las conversaciones están las horas en que se enviaron. El que envió Fabio fue a las 00:18 y el enviado por Andrea fue a las 00.58.

De inmediato los internautas se dieron cuenta y se lo reprocharon.

Al verse descubierto, le escribió: "Me parece chimbo que me expongas así y aún más chimbo que no me haya transferido aún...".

MIRA LOS TUITS: