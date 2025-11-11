Tesoro maya y reliquias del siglo XX: Lo que esconde el Museo Santa Bárbara

-

El fascinante Museo Santa Bárbara, ubicado estratégicamente en un islote cerca de la Isla de Flores, Petén, es un destino de turismo cultural imperdible en Guatemala. Este recinto único a flote no solo alberga una impresionante colección arqueológica familiar de más de 3 mil piezas mayas, sino que también fue la sede original de la histórica Radio Petén

La fascinante aventura para conocer el Museo Santa Bárbara empieza desde el viaje, pues se encuentra en un islote situado a una distancia aproximada de 200 metros de la Isla de Flores.

Si te decidís a visitarlo durante tu estancia en Petén, debés hacer el recorrido en lancha, el cual dura cerca de cinco minutos.

A primera vista llama la atención por encontrarse a flote, característica que lo hace único en toda la región norte del país.

El costo de la entrada es de Q30 por persona. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

La riqueza cultural y ancestral del lugar es digna de ser resaltada, pues ofrece al público una colección de piezas mayas que hoy en día son difíciles de encontrar en otro sitio.

Magda de Colmenares, quien es la encargada de este recinto, revela que estos objetos han sido parte de la colección familiar por más de 60 años.

Las piezas son traídas de varias regiones de Petén. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

En el lugar podrás encontrar más de 3 mil piezas mayas, como vasijas, estelas, platos y hasta herramientas del periodo clásico, junto a figuras zoomorfas.

Asimismo, podés viajar del pasado más remoto al más reciente, al encontrarte con mobiliario y equipo que data del siglo XX.

Planchas antiguas y máquinas de coser también son un atractivo. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

"Tenemos vitrolas, planchas, máquinas de coser, un molino, motores marinos y radios antiguas", explicó Julio Colmenares, guía del museo.

El equipo radiofónico se encuentra en el lugar, ya que el islote fue la sede de la primera emisora privada del departamento, llamada Radio Petén.

¿Cómo llegar?

Para preparar tu visita, debés comunicarte al teléfono 7926-2813 o contactarlo a través de su página disponible en Facebook.

Este habría sido el primer transmisor de radio que llegó al departamento. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

La familia Colmenares cuenta con los contactos de lancheros para que puedan negociar el precio de traslado al islote, ubicado frente al área urbana de San Benito.

El museo abre todos los días de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde; la entrada cuesta Q30 por persona, con derecho a visita guiada. Así podrás llevarte una mejor idea de cuánto se atesora en el interior.

La Isla de Flores, cabecera de Petén, es el principal punto de interés turístico en el norte de Guatemala y se ubica en el Lago Petén Itzá. Su valor como tesoro cultural la convierte en un destino clave para acceder a la riqueza natural y arqueológica de la región.