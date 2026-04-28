Diaco habilita plataforma digital para denunciar anomalías en subsidio a combustibles

-

Ciudadanos podrán reportar irregularidades que detecten en la aplicación del subsidio al diésel y las gasolinas.

OTRAS NOTAS: Estos son los precios de los combustibles con el subsidio aplicado en todo el país

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) puso a disposición del público la herramienta virtual "Alerta Diaco subsidio de combustibles".

Las personas pueden ingresara a la página https://diaco.gob.gt/ o directamente a este enlace para denunciar cualquier irregularidad cometidas en las estaciones de servicio o por particulares.

Este es un mecanismo digital que permitirá a los ciudadanos reportar irregularidades en la aplicación del subsidio a los combustibles, vigente desde este martes.

De acuerdo con la institución, la plataforma fue diseñada para facilitar las denuncias de los consumidores de manera más ágil y accesible.

¡ATENCIÓN CONSUMIDORES!

El Botón de Alerta DIACO Subsidio de Combustibles ya se encuentra activo en nuestra página web para que puedas reportar cualquier irregularidad.



Consulta, compara y presenta tu queja https://t.co/eAEkJqnV1a#DiacoTeRespalda#ProtecciónAlConsumidor pic.twitter.com/3slEueysbw — DIACO (@diaco_gt) April 28, 2026

El Gobierno implementó un apoyo económico consistente en Q 8.00 por galón de diésel y Q 5.00 por galón de gasolina super y regular para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

La herramienta permitirá identificar y reportar estaciones de servicio que no respeten los precios de referencia establecidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Con esta iniciativa las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la comercialización de combustibles a nivel nacional.

OTRAS NOTAS: Subsidio a gasolinas entra en vigencia

El lanzamiento de la plataforma coincide con la entrada en vigencia del subsidio, y forma parte de las acciones impulsadas por la Diaco para proteger la economía de los usuarios ante posibles abusos en el mercado.

Según la entidad, con esta iniciativa se pretende reforzar la vigilancia ciudadana y contribuir a una aplicación efectiva del beneficio.

Asimismo, Diaco busca promover la transparencia en la cadena de comercialización de combustibles y facilitar la intervención de las autoridades en casos de incumplimiento.