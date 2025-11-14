-

La Piedra del Zope emerge como el destino ideal para una escapada familiar o una jornada de senderismo fácil. Ubicado cerca de la carretera CA-9 con dirección a Zacapa, este tesoro natural ofrece una caminata no demandante de aproximadamente 45 minutos a 1 hora, ideal para principiantes, y lo mejor es que la visita es totalmente gratis. Los excursionistas disfrutan de vistas panorámicas espectaculares del Valle del Motagua, aire fresco y la oportunidad de observar hermosos atardeceres.

La Piedra del Zope es el lugar ideal si quieres hacer senderismo, disfrutar con familia y amigos y apreciar la naturaleza en la tranquilidad del paisaje verde.





Descubre la Piedra del Zope: Senderismo familiar y vistas Motagua. (Foto: Wilder López/Colaborador)

En este tranquilo lugar podrás descansar y apreciar el tesoro natural que ha capturado la atención de turistas extranjeros y locales.

Con una duración aproximada de 45 minutos o hasta 1 hora, la caminata no es excesivamente demandante, lo que la convierte en una excelente opción para familias, grupos de amigos y excursionistas novatos.





En el lugar organizan jornadas para reforestar. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Además, no hay ningún costo asociado con la visita, lo que lo hace aún más atractivo para aquellos que buscan una actividad diferente en la que no tengan que gastar mucho, más que el transporte y su comida.

En el sendero Piedra del Zope, los visitantes pueden disfrutar de las vistas panorámicas del valle del Motagua, un área conocida por su belleza natural y su riqueza ecológica.





Escapada perfecta: Cómo llegar a la Piedra del Zope en 45 minutos. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Luis Franco, turista, dijo: "Es un lugar muy bonito, donde se puede respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. También es ideal si quieres observar un hermoso atardecer. También se puede convivir cocinando una carne o pollo asado".

Refiere que para llegar al sendero, se puede acceder en vehículo particular. "El camino está bien marcado y es fácil de seguir. Es recomendable llevar ropa y calzado cómodo, y agua para disfrutar durante el recorrido", detalló.

Franco agregó que si quieres visitar el lugar, debes ser cuidadoso de llevar una bolsa para recoger tu basura, ya que solo así contribuyen a la conservación del sitio y también ayudan al medio ambiente.





Vistas del Motagua: Caminata ideal para principiantes en Piedra Zope. (Foto: Wilder López/Colaborador)

"En alrededor de 2 kilómetros camino se puede disfrutar el trayecto, descansar un rato y ver el hermoso paisaje. En esta ocasión venimos con un grupo de compañeros a poder conocer; el recorrido para llegar es muy bonito, porque se pasa por un área montañosa y fresca", finalizó Franco.

¿Cómo llegar?

Para llegar a la Piedra del Zope debes seguir la carretera CA-9 con dirección a Zacapa.

Al llegar al kilómetro 119 busca el cruce hacia la aldea Vega del Cobán, que se encuentra cerca de la gasolinera Tectaco Barranco Colorado.

Al llegar al caserío Los Puentes, gira a la derecha. Aproximadamente 200 metros más adelante, haz otro viraje en la misma dirección.

Es recomendable preguntar por la Piedra del Zope una vez en el área, ya que el lugar puede no estar señalizado adecuadamente.



