Descubre Punta de Palma: La joya de arena blanca del Caribe GT

-

Punta de Palma es la joya de arena blanca del Caribe guatemalteco, un destino familiar ideal ubicado en Puerto Barrios.

Esta playa se consolida como uno de los mejores destinos de Guatemala, ofreciendo aguas tranquilas, diversas actividades acuáticas como kayak y banana boat, y deliciosa comida local (mariscos y ceviches). Descubra la guía esencial con tips y secretos para visitar Punta de Palma, incluyendo las mejores formas de cómo llegar por tierra o lancha para una escapada tropical perfecta.





La cocina local está a disposición de los viajeros. (Foto: Archivo)

Punta de Palma, ubicada en el municipio cabecera, es una de las playas más conocidas del Caribe guatemalteco.

Con su distintiva arena blanca y aguas tranquilas, este paraje tropical ofrece un escape del ajetreo cotidiano y se ha consolidado como un destino popular entre los lugareños y los turistas.

El área se caracteriza por su belleza natural, un paisaje adornado con palmeras que brindan sombra y una suave brisa marina.





El lugar se encuentra a 15 minutos por vía marítima. (Foto: Archivo)

Durante el verano, la playa cobra vida con música, grupos de personas y diversas actividades acuáticas que llenan el lugar de alegría.

El agua, por lo general clara y de poca profundidad, la convierte en un lugar ideal para nadar y pasar un rato agradable con la familia.

A entretenerse

La playa ofrece la oportunidad de entretenerte con deportes acuáticos, al alquilarse motos acuáticas, pasear en "banana boat" y practicar kayak.

También hay excursiones en lancha que te permiten explorar la belleza de los alrededores, combinando el verdor de la vegetación con el azul del mar.





El costo del pasaje debe consultarse con los lancheros locales. (Foto: Archivo)

Si querés permanecer en tierra, podés tomar el sol, descansar bajo la sombra de las palmeras y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el entorno.





Las visitantes pueden regresar con sus trenzas al estilo garífuna. (Foto: Archivo)

Llegada la hora del almuerzo, llegó la hora de deleitarte con la deliciosa comida local, como mojarras, mariscos y ceviches, que ofrecen los vendedores en la playa.

Para una mejor experiencia, se recomienda visitar el sitio entre semana. La playa tiende a estar menos concurrida, lo que permite disfrutar de un ambiente más tranquilo.





La banana es uno de los atractivos que más buscan los que visitantes. (Foto: Archivo)

También es buena idea que llevés tus propias sillas, sombrillas y nevera para estar más cómodo, aparte de tener dinero en efectivo para pagarle a los vendedores y servicios locales.

¿Cómo llegar?

Si te animás, y contás con vehículo todoterreno, podés hacer el viaje por tierra desde Puerto Barrios en camino de terracería.

En cambio, si lo hacés por mar, el trayecto dura aproximadamente 15 minutos. El precio del pasaje puede variar, por lo que se recomienda consultarlo con los lancheros.

La playa cuenta con algunos servicios básicos, como mesas, sombrillas y sillas de alquiler. También hay opciones de hospedaje cercanas.

