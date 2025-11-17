¡20 años de historia! La Feria del Mueble Utz Che regresa con grandes novedades.

-

La Asociación de Muebleros Utz Che celebra el vigésimo aniversario de su tradicional Feria del Mueble, un evento que durante diez días reúne a 33 expositores locales en el Salón Jocoteco de San Juan Sacatepéquez.

La exposición se desarrollará durante diez días, período en el que los organizadores esperan la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el talento y la calidad del trabajo sanjuanero.

Esperan la llegada de interesados en conocer el talento y la calidad del trabajo sanjuanero. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Denis Culajay, representante de la asociación, expresó que alcanzar dos décadas del evento "es una gran satisfacción, porque hemos generado oportunidades de trabajo para cientos de sanjuaneros que buscan demostrar su talento en la elaboración de muebles".

En esta edición, 33 expositores se unieron para ofrecer una amplia variedad de productos como muebles de sala, comedor y dormitorio, todos elaborados con materiales de alta calidad.

También hubo participación de un grupo de danza que dramatizó la despedida de la novia originaria de San Juan Sacatepéquez. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Los organizadores resaltan que cada pieza cuenta con garantía, lo que brinda confianza a los compradores. Además, la feria incluye espacios destinados a la artesanía local y gastronomía típica del municipio.

Por su parte, el alcalde Juan Carlos Pellecer destacó la labor de los artesanos: "Estas son las manos de los sanjuaneros que demuestran su trabajo con el sudor de su frente; por ello los apoyamos".

Cada embajador recibió el recuerdo de la vigésima edición del mueble. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Asimismo, el jefe edil resaltó: "También damos a conocer este esfuerzo a embajadores de otros países, quienes aprecian su labor y pueden adquirir los productos en esta vigésima edición de la feria".

San Juan Sacatepéquez es un centro clave para la producción de muebles y artesanías de madera en Guatemala, siendo la carpintería una de sus principales actividades económicas. La Asociación de Muebleros Utz Che agrupa a numerosos fabricantes para fortalecer y profesionalizar este importante sector artesanal.