"El Fogarón" en el Irtra: habrá antojitos, juegos de feria, fogata y más

El Irtra te invita a asistir a la tradicional quema del Diablo. Podrás disfrutar de juegos de feria, quema del torito, show de luces, antojitos típicos y más.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) te invita a la tradicional quema del diablo, "Fogarón".
La cita es el domingo 7 de diciembre, de 18:00 a 21:00 horas en el área verde Los Cedros, Los Hostales de Retalhuleu.
Durante el evento habrá venta de antojitos típicos, salchichas y angelitos para asar en la fogata.
También podrás disfrutar de juegos de feria, quema de torito y show de luces.