Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"El Fogarón" en el Irtra: habrá antojitos, juegos de feria, fogata y más

  • Por Jessica González
17 de noviembre de 2025, 15:50
Asiste a la tradicional quema del diablo en el Irtra. (Foto: archivo/Soy502)

Asiste a la tradicional quema del diablo en el Irtra. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra te invita a asistir a la tradicional quema del Diablo. Podrás disfrutar de juegos de feria, quema del torito, show de luces, antojitos típicos y más.

OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este lunes 17 de noviembre

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) te invita a la tradicional quema del diablo, "Fogarón".

La cita es el domingo 7 de diciembre, de 18:00 a 21:00 horas en el área verde Los Cedros, Los Hostales de Retalhuleu.

Durante el evento habrá venta de antojitos típicos, salchichas y angelitos para asar en la fogata.

También podrás disfrutar de juegos de feria, quema de torito y show de luces.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar